Первые кедры высадили в лесопарке Ленинского округа

В лесопарке Развилки Ленинского городского округа состоялась экологическая акция по высадке кедров, организованная при участии местных жителей. Мероприятие стало первым опытом высадки этих ценных хвойных деревьев на территории Ленинского округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Мы закладываем основу для будущих поколений. Кедр растет медленно, но живет столетиями. Даже если из 200 деревьев приживется 20 — через полвека они станут настоящим достоянием округа. Масштабная высадка увеличивает шансы на успех этого важного экологического проекта», — подчеркнул советник главы Ленинского округа Дмитрий Горностаев.

Первые 50 кедров, специально выращенных для этой территории, уже заняли свои места под открытым небом. Всего в рамках программы планируется высадить более 200 саженцев ценных хвойных пород. Двухлетние саженцы были получены от экологического движения, уже имеющего успешный пятилетний опыт восстановления хвойных насаждений в регионе. Особенностью акции стал тщательный подход к учету посадок. Все места высадки кедров зафиксированы с точными координатами для последующего мониторинга. Участники также используют защитные колышки, чтобы предотвратить случайное вытаптывание молодых деревьев.

В Ленинском округе около стадиона «Металлург» появилась новая зеленая зона — аллея предпринимателей. В высадке деревьев приняли участие более 20 компаний, работающих на территории Ленинского округа.

Совместными усилиями было высажено 60 сосен и 3 дуба, ставших основой новой аллеи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.