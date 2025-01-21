Первые итоги акции «Покорми птиц» подвели в Подмосковье

Акция «Покорми птиц», запущенная министерством экологии и природопользования, продолжается в городских округах до 20 февраля. Инициатива направлена на повышение осведомленности молодежи о важности сохранения популяций птиц и формирование культуры заботы о природе, сообщает пресс-служба ведомства.

Городские округа подводят первые итоги по количеству участников. В Серпухове более 9 000 человек приняли участие в различных активностях, приуроченных к акции. Основными действующими лицами стали школьники, которые развесили 661 кормушку. В округе прошли творческие конкурсы рисунков, олимпиады, мастер-классы по изготовлению кормушек, а также тематические дни — «Синичкин день».

В городском округе Чехов более 1 000 жителей развесили 368 кормушек. Родители и ученики подошли к изготовлению кормушек творчески, создавая как традиционные деревянные, так и оригинальные съедобные варианты. Особое внимание уделялось экологическому просвещению детей: для них проводились интерактивные занятия о видах птиц, их повадках и особенностях питания.

В Волоколамске был проведен творческий муниципальный конкурс «Помоги птицам» в МОУ ДО «Дом детского творчества». В конкурсе приняли участие 162 человека, и были определены победители в двух номинациях: «Фотография с ребенком, запечатленным в процессе кормления птиц» и «Кормушки для птиц, изготовленные своими руками». Призовые места второй номинации распределялись по критериям практичности и креативности кормушек.

Акция не только способствует сохранению популяций птиц, но и помогает развивать у молодежи любовь к природе и ответственное отношение к окружающей среде.

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