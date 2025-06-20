Первую «выездную администрацию» в вузе провели в Ленинском округе

В Ленинском городском округе состоялся прием жителей в формате выездной администрации. Впервые он прошел на базе Московского регионального социально-экономического института в Видном, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Обратиться к руководству муниципалитета смогли сотрудники и студенты образовательной организации, сообщили в пресс-службе главы округа.

«Для удобства наших жителей мы уже давно проводим выездные приемы в школах и на предприятиях Ленинского округа. Решили расширить эту практику и на наше высшее учебное заведение, чтобы педагоги и ребята задали все интересующие их вопросы без отрыва от образовательного процесса. Молодежь и студенты — особая категория со своими проблемами и потребностями. Очень важно выстроить с ними доверительный диалог», — сказал глава Ленинского округа Станислав Каторов.

В ходе приема главе муниципалитета, его заместителям и руководителям профильных структур задавали как традиционные вопросы, касающиеся благоустройства и содержания придомовых территорий, ремонта дорог и работы общественного транспорта, ЖКХ и медицины, так и вопросы, характерные именно для институтского сообщества.

«Молодых людей интересует прохождение практики и последующее трудоустройство. В вузе готовят в том числе юристов и специалистов в сфере государственного и муниципального управления. Обсудили с ними возможность взаимодействия в рамках стажировок. Выпускники-психологи могут быть востребованы в нашей системе образования — в школах и детских садах. С будущими дизайнерами также договорились найти точки соприкосновения: в МРСЭИ учатся по-настоящему талантливые ребята», — рассказал глава Ленинского округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.