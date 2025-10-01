Первую очередь премиального жилого кластера ввели в эксплуатацию на Ботаническом саду

В рамках первого этапа построили два корпуса на 450 квартир суммарной площадью 49 344 кв. м.

Отличительными чертами проекта стали природные и бионические фасады, сверхпрочные стеклопакеты и высота потолков до 4,5 м. К дополнительным преимуществам относят особую систему фильтрации воздуха и кондиционирования VRF (Variable Refrigerant Flow), а еще встроенную систему очистки воды, доводящую ее до качества питьевой.

Площадь квартир варьируется от 29,4 до 186 кв. м.

Для резидентов создана клубная инфраструктура, в которую входят дизайнерские лобби, лаундж-зоны, помещения для переговоров, кладовые для колясок и велосипедов, а также специальные лапомойки для питомцев.

Архитектурный облик комплекса навеян природными мотивами, что выражается в бионических формах и теплых древесных тонах.

Здания возведены по монолитно-кирпичной технологии, что гарантирует их высочайшую прочность, долговечность, отличную тепло- и шумоизоляцию. В холлах и коридорах установлена многоступенчатая система фильтрации воздуха, включающая не только грубую и тонкую очистку, но и бактерицидный модуль для обеззараживания.

В подземном паркинге предусмотрены точки для подключения зарядных устройств электромобилей.

ЖК входит в число лидеров продаж в районе ВДНХ благодаря своей развитой инфраструктуре. Она будет включать приватные и публичные зоны для отдыха, детские и спортивные площадки, а также физкультурно-оздоровительный комплекс с площадками для 20 олимпийских дисциплин. Кроме того, на территории появится первый в России центр биохакинга.

«СОЮЗ — это знаковый проект для нашей компании, и ввод в эксплуатацию первой очереди символизирует начало новой главы в жизни этого квартала. Мы закладываем основу для нового формата городской жизни, где уникальная архитектура, технологии и спортивная инфраструктура формируют гармоничное пространство для людей. СОЮЗ задумывался как квартал здоровой жизни — место, где у жителей будет не только комфортное жилье, но и самая лучшая среда для развития, занятий спортом, общения. Для нас это шаг к тому, чтобы Москва становилась городом будущего, в котором главное — человек и его качество жизни», — отметил совладелец и сооснователь группы «Родина» Владимир Щекин.