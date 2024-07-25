Первому замглавы администрации Люберец вынесли предупреждение за нарушение закона

Московское областное УФАС России вынесло постановление о назначении предупреждения по делу об административном правонарушении в отношении первого замглавы администрации городского округа Люберцы за нарушение законодательства о контрактной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

На основании жалобы ООО «ИМПАКТ» управлением выявлены признаки нарушения закона о контрактной системе в действиях должностного лица администрации городского округа Люберцы.

По результатам рассмотрения жалобы возбуждено дело по признакам нарушения должностным лицом администрации городского округа Люберцы требований пункта 1 части 2 статьи 42, пункта 1 части 1 статьи 31, части 6 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а именно в части неправомерного объединения в один предмет закупки, а также ненадлежащего описания объекта закупки на завершение работ по строительству и поставке оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта: «Дошкольная образовательная организация на 350 мест корпус 15.2, расположенная по адресу: Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы, район Красная горка, мкр. 12».

По результатам рассмотрения материалов дела и изучения представленных доказательств, должностное лицо признано виновным в совершении правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 1.4 статьи 7.30 кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Должностному лицу вынесено предупреждение.

В Подмосковье работает Главное контрольное управление, которое следит за финансовой деятельностью центральных и территориальных исполнительных органов власти, государственных органов, учреждений и предприятий, а также других организаций, функционирующих с использованием средств регионального бюджета. Еще Мособлконтроль координирует контрольную деятельность центральных исполнительных органов госвласти Подмосковья, изучает и анализирует деятельность объектов проверок. В предусмотренных законом случаях объектом проверок может стать деятельность должностных лиц и органов местного самоуправления в муниципальных образованиях региона.