Первокурсники Бронницкого колледжа поучаствовали в уроке культуры безопасности

Первокурсники Бронницкого колледжа приняли участие во Всероссийском открытом уроке культуры безопасности, приуроченном ко Дню знаний. Мероприятие было организовано для повышения осведомленности студентов о правилах поведения в чрезвычайных ситуациях, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Старший лейтенант внутренней службы отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Раменскому городскому округу Анатолий Бушков обсудил с учащимися важные вопросы, включая правила безопасного поведения в быту, меры предосторожности в природной среде, а также действия при возникновении угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в местах массового пребывания людей.

Студентам был продемонстрирован обучающий фильм на тему «Правила безопасного поведения и действия во время пожара», который наглядно показал основные алгоритмы действий в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

По итогам мероприятия студенты получили памятки с инструкциями по действиям в различных ситуациях, что поможет им лучше подготовиться к возможным угрозам и защитить себя и окружающих.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.