Первоклассников Реутова из семей участников СВО собрали к 1 сентября

В городском округе Реутов продолжается целенаправленная работа по поддержке семей участников специальной военной операции, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Одна из приоритетных задач, которую обозначила администрация города, — оказание своевременной и адресной помощи детям, особенно в рамках подготовки к новому учебному году.

По поручению главы Реутова Филиппа Науменко депутаты муниципального Совета и заместители главы посетили семьи защитников Отечества, в которых дети 1 сентября впервые пойдут в школу. Представители администрации лично поздравили будущих первоклассников и вручили им подарочные сертификаты на покупки в магазинах детских товаров, а также наборы первоклассника — со всеми необходимыми школьными принадлежностями.

Из 20 семей, в которых подрастают 37 первоклашек подарки вручили 18. Оставшиеся вручат, когда ребята вернутся с отдыха.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о начале в августе традиционно активной фазы подготовки к учебному году.

«Это касается и завершения строительства новых школ, благоустройства — не только парты, не только всей инфраструктуры внутри школы, но и благоустройства, которое тоже должно быть сделано своевременно», — сказал Воробьев.

