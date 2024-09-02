Первоклассников кемеровской школы отправили учиться в «Z» класс

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Кемеровские первоклассники будут учиться в «Z» классе, сообщает Telegram-канал « Лента дня ».

В российской школе создали «Z» класс, куда отправили учиться первоклассников. Такая новинка появилась в одном из образовательных учреждений Кемерова.

Дети вышли на линейку в честь начала нового учебного года с соответствующей табличкой.

Руководство школы отметило, что «Z» класс был создан в знак поддержки участников спецоперации.