Первоклассники из малообеспеченных семей Шаховской получили рюкзаки к 1 сентября

В муниципальном округе Шаховская малообеспеченные семьи, в которых дети идут в первый класс, получают рюкзаки со всеми необходимыми школьными принадлежностями. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В пятницу в торжественной обстановке глава муниципального округа Шаховская Замир Гаджиев вручил ранцы 20 будущим первоклашкам. За чашкой чая обсудил с родителями иные меры поддержки малообеспеченных семей, например, таких как бесплатные завтраки и обеды.

«Данная мера поддержки стала для жителей нашего муниципалитета уже традиционной. Внутри ранцев есть все, что может понадобиться будущему школьнику: тетради, пенал, канцелярские товары, краски, цветная бумага и многое другое», — прокомментировал глава округа Замир Гаджиев.

Также глава муниципалитета отмечает, что такие подарки помогают детям и их родителям с удовольствием начать учебный год.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о начале в августе традиционно активной фазы подготовки к учебному году.

«Это касается и завершения строительства новых школ, благоустройства — не только парты, не только всей инфраструктуры внутри школы, но и благоустройства, которое тоже должно быть сделано своевременно», — сказал Воробьев.