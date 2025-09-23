Первое заседание Молодежного парламента нового созыва прошло в Королеве

В королевском молодежном центре «Космос» состоялось первое заседание Молодежного парламента нового созыва. На встрече собрались представители молодежи наукограда, где были избраны ключевые должности: председателем стала Яна Колбаско, а также были назначены заместитель, секретарь и пресс-секретарь парламента, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В новый состав парламента вошли 15 активных жителей города, чьи полномочия продлятся два года. В течение этого времени им предстоит наладить взаимодействие с городскими властями и молодежью, решая важные вопросы развития города и повышая правовую культуру среди молодого поколения.

В своем вступительном слове Яна Колбаско отметила значимость активного участия молодежи в жизни города и гарантировала ответственное выполнение возложенных обязанностей. В ближайшие время парламентарии начнут формировать рабочие группы для проработки текущих проблем и инициатив, направленных на улучшение качества жизни в наукограде.

Старт нового созыва Молодежного парламента обещает быть насыщенным, а молодые лидеры готовы к конструктивной работе.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.