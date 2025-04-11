Первое весеннее полнолуние: россияне смогут увидеть Розовую Луну

12 апреля жители Северного полушария смогут наблюдать первое весеннее полнолуние — так называемую Розовую Луну. В зависимости от атмосферных условий она может на короткое время показаться розоватой, сообщает РБК со ссылкой на Live Science.

При этом красивое название связано не с реальным цветом спутника Земли, а с традициями коренных народов Северной Америки — оно дано в честь цветения флокса шиловидного (Phlox subulata), который в это время покрывает землю розовым ковром.

Апрельское полнолуние также называют Пасхальным, так как оно используется для определения даты Пасхи, которая в этом году выпадает на 20 апреля.

Особенностью апрельского полнолуния станет его близкое соседство с яркой звездой Спика. Наблюдатели в разных частях света увидят это сочетание по-разному: в Северной Америке Спика будет расположена слева выше Луны, в Европе — слева ниже, а жителям Южной Америки звезда будет не видна за лунным диском.

Розовая Луна не является суперлунием, так как спутник будет находиться далеко от Земли. Поэтому Луна покажется относительно небольшой. Следующее полнолуние, известное как Цветочное, произойдет 12 мая.