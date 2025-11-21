Первое собрание отделения союза женщин России прошло в Жуковском

сегодня в 18:29

Организационное собрание местного отделения союза женщин России состоялось 19 ноября во Дворце культуры городского округа Жуковский. В мероприятии принял участие глава округа Андроник Пак, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

В розовой гостиной Дворца культуры Жуковского прошло первое собрание местного отделения союза женщин России. Участницы обсудили планы работы и перспективы развития организации в округе.

Глава Жуковского Андроник Пак посетил встречу, пообщался с присутствующими и поздравил их с началом деятельности отделения.

«Это новая страница в общественной жизни города, где женщины смогут раскрыть, укрепить свой потенциал в той или иной сфере, поделиться важным опытом, да и просто найти соратников», — отметил Андроник Пак.

Союз женщин России является современным аналогом комитета советских женщин, созданного в 1941 году. Руководителем комитета была назначена летчица Валентина Гризодубова, первая женщина — Герой Советского Союза. Организация активно занималась общественной деятельностью и сотрудничала с зарубежными женскими объединениями.

