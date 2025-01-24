Первичное отделение «Молодой Гвардии» открылось в школе Химок

На базе школы «Наследие» в Химках открыли первичное отделение «Молодой Гвардии». Активисты поговорили с ребятами и рассказали о том, в чем заключается деятельность молодогвардейцев. Гостями мероприятия стали председатель совета депутатов Сергей Малиновский и лидер движения общественной поддержки Егор Ченюк. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Открытие первичного отделения «Молодой Гвардии» — это новый этап в развитии активности наших детей. Мы рады видеть, как молодежь проявляет интерес к общественным делам и стремится стать частью значимых проектов», — отметил Малиновский.

Ранее на общегородском собрании общественник Егор Ченюк был утвержден руководителем химкинского отделения «Молодой Гвардии».

«Мы создаем условия, где каждый участник может проявить себя, предложить свои идеи и реализовать их», — отметил Ченюк.

В ходе мероприятия представители молодежной организации рассказали школьникам о том, чем занимается «Молодая Гвардия», какие проекты реализует, и как можно стать частью их команды. Также ребятам подробно объяснили, каким критериям нужно соответствовать для вступления.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.