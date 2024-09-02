Первичное отделение Движения Первых школы Егорьевска вошло в топ лучших России

В течение шести месяцев более 13 тыс. «первичек» — более 120 тыс. участников — выполняли по 14 заданий, направленных на укрепление коллектива, развитие самоуправления и вовлечение партнеров в социально значимые дела своей команды. Всего участников ждали 3 модуля:

Командный модуль «Наше первичное отделение»

Основной модуль — Проектный модуль «Социально значимое дело»

Модуль активностей «Дни единых действий»

Московская область забрала 13 призовых мест. Одно из них принадлежит первичному отделению городского округа Егорьевск.

«Участие в этом конкурсе подарило детям не только незабываемые впечатления, но и возможность продемонстрировать свои таланты и командный дух. Это результат упорного труда, энтузиазма и активной работы каждого активиста Движения Первых под руководством советника директора по воспитанию и взаимодействия с детскими общественными объединениями Виктории Николаевны Золотовой», — отметили руководители первичного отделения Движения Первых № 12.

Первичное отделение Школы № 12 города Егорьевск вошло в 300 лауреатов II степени и выиграло денежный приз, который можно потратить на улучшение оборудования и помещения для отделения, проведение мероприятий и проектов.

Подготовка к конкурсу началась задолго до этого события. Ученики 12-й школы города Егорьевска активно участвовали в brainstorming-сессиях, где обсуждали идеи и формировали концепцию своего проекта. Каждый из участников нашел свою роль: кто-то занимался дизайном, кто-то — написанием текста, а кто-то — подготовкой выступления или организацией акций.

«Самым увлекательным моментом стало создание видеоролика о деятельности нашего отделения. Дети с энтузиазмом снимали сцены на школьном дворе, делая акцент на своих увлечениях и проектах, которые они реализуют в рамках Движения Первых. Этот процесс сплотил команду и позволил каждому проявить свою креативность», — поделилась Виктория Золотова.

Особенно, как отметили в школе № 12, в таких конкурсах детям запоминаются моменты, когда они видят результаты своей работы. их переполняют восторг и гордость за свою команду. Кроме того, общение с участниками из других школ всегда оставляет яркие впечатления.

«Конкурс стал не только проверкой на прочность для нашей команды, но и настоящим праздником творчества и дружбы. Победа в этом конкурсе — это не просто награда, это признание труда каждого участника и всей нашей школы. Мы гордимся тем, что смогли показать свою уникальность и сплоченность», — заключили руководители первичного отделения Движения Первых школы № 12.

Впереди у ребят новые проекты и идеи. Руководители желают им вдохновения на новые свершения и достижения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.