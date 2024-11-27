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Первая в Подмосковье комната примирения открылась в Волоколамске

Комната медиации появилась при нотариальной конторе Дениса Кашина в Волоколамском городском округе. В торжественном открытии приняли участие медиаторы из международной ассоциации юристов и медиаторов 4Legal и коллегии посредников «Центр Содействия Бизнесу». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Здесь стороны могут урегулировать любые споры — семейные, трудовые, бизнес-конфликты и другие — с помощью профессионального медиатора. После этого они смогут заключить медиативное соглашение, которое при необходимости сразу заверяется нотариально.

Кто такой медиатор и зачем к нему обращаться?

Медиатор — это человек, который не только организует переговоры, но и:

помогает наладить коммуникацию, не являясь представителем ни одной из сторон;

задает важные уточняющие вопросы, чтобы прояснить все детали конфликта;

помогает спрогнозировать возможные сценарии развития событий — как позитивные, так и негативные.

Участие медиатора в переговорах помогает смягчить острые углы, а его нейтралитет не дает сторонам усомниться в правильности принятых решений.

Привлечение медиатора значительно повышает вероятность успешного завершения переговоров, результаты которых можно закрепить нотариально.

Медиативное соглашение, удостоверенное нотариально, имеет силу исполнительного документа. Если один из участников договоренностей откажется соблюдать условия соглашения, второй участник сможет сразу обратиться в службу судебных приставов, минуя суд.

В отличие от судебного разбирательства, процедура медиации является полностью конфиденциальной.

Таким образом, медиация позволяет не только сэкономить время, деньги и нервы, но и сохранить человеческие отношения.

По всем вопросам обращаться по номеру: 8 (925) 152-90-75.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.