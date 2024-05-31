Первая смена стартует в лагере «Дубравушка» Воскресенска в выходные

В спортивно-оздоровительном лагере «Дубравушка» Воскресенска идет подготовка к открытию. Первая смена начнется уже в эти выходные.

Руководство и вожатые активно готовятся к приезду юных гостей.

«В этом году детей ждет сюрприз. Лагерь будет в ярких красках: на каждом корпусе будет баннер с его номером, также на территории лагеря мы разместили правила поведения и безопасности для детей. В каждую смену мы ждем порядка 250 детей», — рассказала директор лагеря Светлана Бакалдина.

В этом сезоне в лагере 4 оздоровительные смены: «Магия вне Хогвартса», «Чернильное сердце — страна книжных героев», «Олимпионика — страна спорта и магии» и профориентационная смена «Город мастеров».

За это лето в лагере отдохнет порядка 1 тыс. детей из Воскресенска и близлежащих городов Московской области. Помимо тематических смен для детей организован интересный досуг: катание на лошадях, уроки сценических выступлений, дискотеки, а также множество квестов на свежем воздухе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что все детские лагеря на территории региона должны активно задействоваться в летнем отдыхе.

«Понимаю, что главы уделяют особое внимание проверке, состоянию летних лагерей, чтобы там все соответствовало стандартам. Считаю эту работу очень важной», — сказал глава региона.