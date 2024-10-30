Первая программа обучения руководителей новых медиа началась в России

В Мастерской управления «Сенеж» была запущена «Высшая школа новых медиа». Это новая флагманская программа по развитию профессиональных, политических и управленческих навыков для руководителей новых медиа в России, организованная «Мастерской новых медиа». В программу вошли 60 участников: управленцы, возглавляющие интернет-СМИ, а также владельцы крупных каналов и страниц в социальных сетях из 42 регионов страны.

Программа реализуется в рамках проекта «Мастерская цифровых медиа» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

В числе участников программы находятся руководители таких федеральных медиа, как LIFE и SHOT, а также телеканала «Наука», деловой газеты «Взгляд» и холдинга «ФедералПресс». Кроме того, в программу вовлечены представители региональных медиахолдингов, включая «Кубань-24», «Архыз 24», «Комсомольская правда — Севастополь» и другие. Также в программе поучаствуют лидеры крупнейших региональных пабликов и сеток Telegram-каналов, например, «Онлайн Вологда», «Псковская Лента Новостей», «Что там у дагестанцев?», «Интересный Екатеринбург» и еще ряд других.

Руководителей в области СМИ в рамках «Высшей школы новых медиа» ожидают четыре очных модуля в столице. Каждый из них сосредоточен на актуальных вызовах в медийной сфере: первый модуль будет посвящен культурному суверенитету, а второй — вопросам поддержки бойцов и ветеранов СВО. Участники познакомятся с новыми технологиями и возможностями искусственного интеллекта в медиа, а также повысят свои управленческие компетенции. Они изучат лучшие подходы к работе с креативными командами, узнают о современных трендах в медиаиндустрии и углубятся в ключевые аспекты взаимодействия с государственной повесткой.

В числе спикеров первого модуля — генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, первый зампредседателя комиссии по общественной экспертизе законопроектов Общественной палаты РФ Александр Асафов, депутат Госдумы, политолог Олег Матвейчев, а также ряд других специалистов.