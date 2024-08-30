Жителей Ленинского округа приглашают на мероприятие в честь Дня знаний

1 сентября состоится праздник для жителей Ленинского округа. В сквере мкр. Первый квартал по адресу: д. Сапроново, ул. Калиновая, соседский центр девелоперской компании «Брусника» подготовит праздничное мероприятие, посвященное Дню знаний, сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

Программу события дополнит анимационное шоу «Пираты Первого квартала» для самых активных жителей округа, также проведут викторины, награждение участников конкурса «Букет учителю» и мастер-классы. Состоится дискотека под открытым небом. Особенностью праздника станут номера, подготовленные жителями района.

Начало программы запланировано 1 сентября в 16:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.