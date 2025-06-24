Первая летняя смена завершилась в детском лагере под Волоколамском

После трехлетнего перерыва в Волоколамске снова открылся детский лагерь имени «Имени 28 героев-панфиловцев». В первой летней смене отдохнули 150 детей Подмосковья и Белгородской области, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Дети провели незабываемые дни, полные ярких впечатлений и увлекательных приключений.

Ребята активно участвовали в разнообразных мероприятиях: концертах, конкурсах, спортивных соревнованиях, мастер-классах и экскурсиях.

В последний день первого заезда ребята подготовили трогательные номера-подарки для своих вожатых, которые поддерживали их на протяжении всей смены.

По данным Минсоцразвития Подмосковья, лагерь посетили 150 детей из Московской и Белгородской областей. Все они получили путевки по линии соцзащиты. Вторая, третья и четвертая смены примут по 250 участников.

В феврале 2022 года в детском лагере организовали пункт временного размещения для жителей Донбасса. Объект продолжал выполнять важную социальную функцию, принимая тех, кто лишился своего дома и был вынужден покинуть родной край. Здесь люди находили кров, пищу и, самое главное, поддержку.

С 1 июня уже бывший ПВР снова распахнул свои двери для детей. Лагерь вернулся к своей первоначальной миссии — дарить школьникам незабываемое лето, полное увлекательных занятий и позитивных эмоций.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что все детские лагеря на территории региона должны активно задействоваться в летнем отдыхе.

«Наша задача максимально внимательно отнестись ко всему, что связано с летним отдыхом. <…> Также все летние лагеря, которые мы подготовили, также должны максимально активно быть задействованы в отдыхе», — сказал он.