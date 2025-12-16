Первая частная клиника в Екатеринбурге отказалась от абортов с 2026 года

В Екатеринбурге частная клиника «Шанс» с 1 января 2026 года полностью прекратит проводить операции по искусственному прерыванию беременности.

Как сообщил 4-му каналу главный врач медицинского центра Александр Беляев, решение принято «в силу морально-этических норм, учитывая демографический спад». Он подчеркнул, что отказ будет касаться всех видов абортов — как хирургических, так и медикаментозных.

По словам Беляева, инициатором такой политики выступила заместитель губернатора — министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова, которая поблагодарила руководителей частных центров за «сознательный отказ от платных услуг».

Савинова, в свою очередь, заверила, что речь не идет о запрете абортов в регионе: «Если же пациентка настаивает на своем решении, то во всех госбольницах есть возможности для проведения абортов бесплатно, в рамках ОМС».

При этом в государственных женских консультациях, по словам министра, с женщиной, желающей прервать беременность, «обязательно работают акушеры-гинекологи, социальные работники, психологи, священнослужители», чтобы убедить ее сохранить ребенка.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.