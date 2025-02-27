Перспективы трудоустройства обсудили в колледже Воскресенска

В ходе торжественного мероприятия, в котором также приняли участие представители филиала «ВМУ» АО «ОХК «Уралхим», ООО «НПО «Аста», ООО «Цементум Центр», ООО «Воскресенск-Химволокно» и других крупных предприятий Воскресенска, учащиеся получили широкий спектр информации по теме трудоустройства, ознакомились с презентациями ведущих промышленных производств округа, приняли участие в уникальных мастер-классах от работодателей, а также в тренинге по эффективному собеседованию при трудоустройстве.

«Проведение подобных мероприятий крайне важно для студентов, ведь они помогают молодым людям лучше понять, а впоследствии легче адаптироваться к требованиям рынка труда, получить необходимые знания и навыки, наладить связи с потенциальными работодателями и, конечно, поможет им сделать правильный выбор своей будущей профессии», — рассказал глава городского округа Воскресенск, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что безработица в регионе сейчас находится на очень низком уровне.

«У нас крайне низкая безработица и ее, можно сказать, практически нет. Ищем специалистов, тех, кто умеет работать руками — технологов, инженеров, все это на вес золота, врачей, как и прежде. Понимаем, что ситуация в следующем году будет непростой, но мы собраны, мы настроены на результат», — сказал глава региона.