Пермский политех запустит обучение по экономике замкнутого цикла для регионов

Курс повышения квалификации «Региональные и корпоративные программы по экономике замкнутого цикла» начнется 27 октября в Пермском национальном исследовательском политехническом университете (ПНИПУ). Эта программа была создана одним из самых деятельных участников Консорциума Российского экологического оператора и нацелена на развитие навыков, которые требуются регионам и компаниям для перехода к экономике замкнутого цикла, сообщила пресс-служба РЭО.

«Совместные программы с ведущими вузами страны формируют кадровый фундамент отрасли. Именно подготовленные специалисты смогут внедрять принципы экономики замкнутого цикла на практике — от муниципального уровня до крупных предприятий. Кроме того, подобные образовательные инициативы помогают регионам выстраивать комплексный подход к переходу на экономику замкнутого цикла», — отметили в пресс-службе РЭО.

Обучение будет проводиться дистанционно и займет 36 часов. Слушатели познакомятся с созданием и внедрением региональных и корпоративных программ в сфере ЭЗЦ, стратегиями перехода, вариантами финансирования проектов, а также с лучшими российскими и зарубежными примерами из этой области.

«Разработка региональных и корпоративных программ по переходу к экономике замкнутого цикла соответствует глобальным трендам и национальным стратегическим целям РФ. Региональные программы по переходу к ЭЗЦ предполагают не только решение актуальной проблемы образования значительных объемов отходов, но и экономическое и инновационное развитие региона на основе расширения сырьевой базы и вовлечения вторичных ресурсов в хозяйственное использование с учетом специфики преобладающих отраслей промышленности в отдельных регионах», — отметил декан факультета химических технологий, промышленной экологии и биотехнологий ПНИПУ Владимир Коротаев.

Узнать подробности о программе (https://disk.yandex.ru/i/BaOWOUQsvEok2g) и зарегистрироваться на курс можно по ссылке (https://forms.yandex.ru/cloud/687617c2068ff01be369d110/).

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» была учреждена Указом Президента 14 января 2019 года. Главная цель РЭО — выстроить в России комплексную систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). С 2025 года в Российской Федерации началась реализация нового национального проекта «Экологическое благополучие», который пришел на смену завершившемуся в 2024 году нацпроекту «Экология». В рамках одного из его направлений поставлена задача по созданию экономики замкнутого цикла, которая должна обеспечить к 2030 году сортировку 100% ежегодно образующихся ТКО, захоронение не более 50% таких отходов и использование в хозяйственной деятельности не менее 25% отходов производства и потребления в качестве вторичных ресурсов и сырья.