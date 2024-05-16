Перевозчиков в Раменском оштрафовали за нелегальную транспортировку отходов

Сотрудниками УМВД на автодороге вблизи деревни Чулково в Раменском округе в ходе рейдов было остановлено 3 нелегальных перевозчика стройотходов, осуществлявших деятельность без наличия разрешительной документации. Минэкологии выписало нарушителям постановления об административных нарушениях, сообщает пресс-служба эко-ведомства.

Министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов отметил, что в кузовах трех грузовиков находились строительные отходы.

«У задержанных водителей не было при себе электронных талонов на транспортировку стройотходов. Сотрудники ДПС передали нам материалы, по которым наши инспекторы выписали на троих нарушителей постановления об административных правонарушениях по части 1 статьи 8.2 КоАП РФ», — отметил Фирсов.

Недавно инспекторы эконадзора Минэкологии в ходе проведенных надзорных мероприятий в селе Булатниково Ленинского округа был установлен факт несанкционированного размещения стройотходов на земельном и выявлено 3 нарушителя, осуществлявших деятельность по транспортировке отходов без наличия электронных талонов.

«Борьба с нелегальными перевозчиками в Подмосковье ведется полным ходом. В этом деле задействованы как наши специалисты, так и сотрудники правоохранительных органов. Кроме того, с развитием и появлением новых технологий нарушения выявлять стало гораздо проще. Дорожные камеры также помогают устанавливать нарушителей и облегчают задачу инспекторам», — добавил Фирсов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.