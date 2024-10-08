Перевозчики в Подмосковье могут оформить карту маршрута онлайн на регпортале

Предприниматели Подмосковья, которые осуществляют перевозки по муниципальным маршрутам, могут оформить свидетельство и карту маршрута онлайн на региональном портале. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.

Воспользоваться услугой «Переоформление свидетельств и карт маршрута по муниципальным маршрутам» можно в случае оформления свидетельства или карты маршрута, прекращения действия документа об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок, а также при необходимости подтверждения готовности осуществления такой деятельности.

Подать заявление могут юридические лица и индивидуальные предприниматели. Для этого потребуется авторизоваться на портале с помощью ЕСИА, выбрать цель обращения и заполнить онлайн-форму.

Услуга доступна на портале госуслуг Московской области в разделе «Бизнесу» — «Транспорт». Она предоставляется бесплатно в течение 5 рабочих дней. Результат придет в личный кабинет заявителя.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.