«Перетянула глаза»: Борисова ответила на обвинения Лопыревой в «Оземпике»

Недавно фотомодель и телеведущая Виктория Лопырева на днях заявила, что звезды, похудевшие на препарате для диабетиков «Оземпик», обрели стройность, но потеряли свежесть кожи и молодость. Актриса, телеведущая Дана Борисова рассказала, почему категорически не согласна с коллегой, сообщает Общественная Служба Новостей .

Как заявила Борисова, она смогла похудеть благодаря препарату на 12 кг, и спустя год потерянный вес к ней возвращался. При этом цвет лица, по мнению звезды, у нее останется естественным и привлекательным.

«Господи, только Лопыревой с ее натянутым лицом со всех сторон рассказывать, кто как выглядит и у кого какой цвет кожи. Вы возьмите ее фотки в молодости и сейчас — два разных человека. Она поменяла в себе абсолютно все. Кажется, что по ее лицу прошлись граблями, оно вспаханное какое-то. Короче, точно не ей бросаться камнями», — добавила телеведущая.

Однако Дана не отрицает, что у «Оземпика» есть побочные эффекты, но проявляются они иначе. Как отметила актриса, у нее были обмороки, также распространены временные проблемы со зрением, редко диарея, тошнота, головокружение.

В заключение Борисова заявила, что среди тех, кто пользуется препаратом, она ни разу не видела изможденного лица или тусклого взгляда. А Лопырева, по ее мнению, видит галлюцинации из-за натянутых глаз.