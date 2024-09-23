Перераспределение земли принесло в бюджет Подмосковья 203 млн рублей

В муниципальные бюджеты Московской области в рамках работы земельного контроля с начала года поступило порядка 203 млн рублей от платы за перераспределение земли. Об этом сообщает пресс-служба Мособлимущества.

Услуга по перераспределению земель (https://uslugi.mosreg.ru/services/18291) ежемесячно входит в топ популярных услуг и является самой востребованной госуслугой в земельно-имущественной сфере. Благодаря данной услуге физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели могут присоединиться к существующему земельному участку, который находится в частной собственности, смежную территорию из состава муниципальной или государственной земли. Таким образом, владельцы на законных основаниях увеличивают площадь.

Плата за перераспределение в Московской области составляет 50% от кадастровой стоимости присоединяемого земельного участка.

Перед обращением за услугой на портале РПГУ в сервисе предварительной проверки образуемого земельного участка можно уточнить, есть ли у него ограничения и обременения. Для этого необходимо ввести координаты участка из схемы расположения образуемого земельного участка на кадастровом плане территории. В регламенте госуслуги на портале указан перечень оснований для отказа в перераспределении.

Процедурой могут воспользоваться только правообладатели земельных участков, чьи границы уже установлены в соответствии с действующим законодательством.

А чтобы рассчитать стоимость прирезаемой части земельного участка, можно воспользоваться телеграм-ботом Минимущества (@landRedistributionMRBot).

Сама услуга предоставляется в два этапа. Сначала необходимо образовать земельный участок, для этого собственнику нужно изготовить схему на кадастровом плане территории. Это касается физических лиц с земельными участками, предназначенными для ИЖС, ЛПХ и ведение садоводства. Затем органы местного самоуправления в течение 15 рабочих дней утверждают схему расположения земельного участка соответствующим постановлением. Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей или для земельных участков с иным видом разрешенного использования необходимо будет разработать проект межевания территории.

После постановки вновь образованного участка на кадастровый учет в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН), между заявителем и администрацией заключается соглашение о перераспределении. Соглашение подлежит обязательной государственной регистрации.

Если использовать участок земли, на который отсутствуют какие-либо правоустанавливающие документы, это будет считаться самовольным занятием территории или самозахватом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.