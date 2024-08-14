сегодня в 19:19

Переработка автомасел в компонент для возведения дорог стартовала в «Газпром нефти»

Руководитель битумного бизнеса «Газпром нефти» Дмитрий Орлов заявил о запуске в компании пилотного проекта по переработке использованных автомобильных масел, которые несут в себе серьезную угрозу для окружающей среды, передает ТАСС.

Для разработки новых рецептур битумов и улучшения характеристик уже существующих продуктов был задействован собственный специализированный научно-исследовательский центр битумных материалов «Газпром нефти» в Рязани.

Технология предлагает отрасли эффективное и экологичное решение по безопасной переработке использованных смазочных материалов, повышая ресурсную базу для производства востребованных рынком современных битумных материалов, подчеркнул Орлов.

Второй проект вовлечения вторсырья предусматривает использование добавки в виде гранулы на основе битумного вяжущего и вторичной целлюлозы. Такой материал скрепляет компоненты асфальтобетонной смеси и предотвращает образование колеи. Эффективное решение уже успешно применяется на автомобильных дорогах России.

Отмечается, что собственное предприятие "Газпром нефти" по строительству дорог – «Газпромнефть - Дорожное строительство» – позволяет в онлайн-режиме оценивать эффект от применения технологий.

География деятельности предприятия включает в себя 11 регионов РФ.