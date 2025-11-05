Переоткрыть общение: создатель рассказал о московских поцелуйных вечеринках

Создатель уникального проекта — поцелуйных вечеринок в Москве — Сергей Морозов заявил, что его целью было в первую очередь «переоткрыть обычное человеческое общение» взамен пикселям и мегабайтам, сообщает «Вечерняя Москва» .

«Проект быстро начал набирать обороты, мы увидели, что у общества есть запрос на то, что мы делаем. Мы верим, что социальные сети и дейтинг-приложения никогда не заменят живое общение и право каждого на самовыражение», — сказал Морозов.

По его словам, подобные мероприятия, как правило, организуются в разнообразных локациях российской столицы. Одним из таких мест проведения оказался бар, где собираются увлеченные психологией. Любопытно, что это собрание получило название «поцелуйного», вероятно, подразумевая возможность для участников завязать романтические отношения прямо на мероприятии, если возникнет такое желание.

Молодые люди разделяются на группы, численностью от трех до пяти человек. Затем начинается наиболее захватывающая часть. Все участники дискутируют над вопросами, предложенными ведущей, например: «Каким вы представляете идеальное рандеву?» или «На что вы обращаете внимание при первой встрече с человеком?». После обсуждения все переходят к общению с новыми лицами, налаживая контакты.

