Перейти на то, чего нет: можно ли в РФ заменить Telegram в случае его запрета

IT-эксперт, владелец компании LiveInternet Герман Клименко заявил, что в России нельзя запрещать телефоны определенных моделей и мессенджеры, как это иногда пытаются сделать.

«Помните, в прошлом году был большой поход за изгнание iPhone из администрации президента? Что любопытно — там готовились к приему отечественных аппаратов. Потом на них посмотрели и сказали: „Не, ну мы пока этого не будем“. И взяли себе Samsung самой последней модели», — сказал Клименко в эфире радио Sputnik.

Он также напомнил, что на выбранных чиновниками телефонах Samsung не было WhatsApp*, но работал Telegram. WhatsApp* туда нельзя было поставить, и теперь у них просто по два телефона.

Кроме того, эксперт предположил, что произойдет, если в России запретят Telegram: тогда придется переходить на совсем новый мессенджер. VK пришлось бы сильно переделывать, поэтому требуется что-то отдельное: современный и одновременно привычный по навигации мессенджер, не связанный с социальными сетями.

*Принадлежит Meta — экстремистской организации, запрещенной в России