Переход общих собраний собственников в электронный формат обсудили в Реутове

14 ноября в Администрации Реутова состоялось очередное рабочее совещание в формате «Час ЖКХ» — регулярный штаб, посвященный анализу и решению ключевых вопросов в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В мероприятии под председательством заместителя Главы Владимира Климова приняли участие заместители Главы, руководители профильных управлений Администрации, представители Муниципального центра управления регионом (МЦУР), а также руководители ключевых ресурсоснабжающих и управляющих организаций города. В повестку дня вошли наиболее актуальные вопросы, напрямую влияющие на качество жизни горожан.

Одним из приоритетных стал вопрос о переходе на проведение общих собраний собственников (ОСС) в электронном виде через систему ГИС ЖКХ. Данная мера призвана повысить прозрачность процедур и вовлеченность жителей в процесс управления своим многоквартирным домом.

Особое внимание было уделено финансовой дисциплине и подготовке к отопительному сезону. В рамках совещания были рассмотрены вопросы дебиторской задолженности по коммунальным услугам в муниципальном жилищном фонде, а также ход пусконаладочных работ и запуск нового оборудования на котельной №5, что является важным этапом обеспечения бесперебойного теплоснабжения в зимний период. Кроме того, обсуждался вопрос диспетчеризации социальных объектов для обеспечения их надежного функционирования.

Важной частью совещания стал контроль за исполнением поручений, данных Главой города по результатам объездов территории, а также анализ отработки обращений граждан, поступающих через портал «Добродел» и в ходе личных приемов. Директор МКУ «МЦУР» представил статистику и доложил о качестве и своевременности решения проблем жителей.

По каждому вопросу повестки были даны конкретные поручения ответственным лицам с установлением четких сроков их исполнения. Такой формат регулярных встреч позволяет оперативно координировать действия всех служб, обеспечивать стабильное функционирование системы жилищно-коммунального хозяйства и своевременно реагировать на запросы жителей Реутова.

убернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», - отметил Воробьев.