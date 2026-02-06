Переехавшие в Германию россияне контролируют кол-центры с экстрасенсами

Крупнейшие онлайн-сервисы консультаций эзотериков, тарологов и других таких «специалистов» контролируются группой IT-бизнесменов, которые уехали из Новосибирска, а управление может вестись из ФРГ, пишет газета «Известия» .

Через подобные кол-центры любой пользователь может в среднем за 100 рублей в минуту проконсультироваться у выбранного «экстрасенса», заказать допуслуги. Публичная финансовая отчетность фирм показала увеличение выручки в 13 раз за последние несколько лет. Возможно, траты россиян на такие практики составили более 2 трлн рублей в год.

На портале Ezoteo был составлен запрос на трехминутную консультацию о том, как наладить отношения с женой, откликнулась на просьбу «таролог, психолог и энергопрактик» Ясмина Шанина. Она бодро и бойко поговорила с «клиентом», предложила помощь огнем и свечами за 2,5 тыс. рублей, а также дала скидку в 40% на предоплату следующей консультации на сайте.

Подобные звонки в эзотерические кол-центры в сегменте Рунета поступают тысячами ежедневно. Основную долю контролируют четыре крупных портала — Astro7, Aura7, Ezoteo и Ezochat (все они находятся в доменных зонах .com и .ru, а еще частично в .su). На эти сайты обращаются посетители из России, Белоруссии, Молдавии и Украины.

Газета выборочно проверила, кто ведет приемы на площадках. Часто любителей эзотерики консультируют люди с обычными гражданскими специальностями: медсестры, охранники, продавцы, кладовщики и журналисты. Часть совмещают основное место работы с экстрасенсорными заработками.

Порталами aura7.ru и astro7.com владеет ООО «А-Контент решения». Об основателе немного информации в Сети. Ezoteo принадлежит новосибирской компании ООО «АИС» («Альбатрос информационные системы»). А порталами Ezoteo в зоне .ru и Astro7 в зоне .su владеет ИП. Сервисом Ezochat.com владеет новосибирский предприниматель.

Хотя порталами под брендами Aura7, Astra7, Ezoteo и Ezochat владеют три разных юрлица, они используют один и тот же счетчик «Яндекс Метрики» (97738514), что говорит о едином управлении. Еще ИП, которое управляет Ezoteo, имеет общие контакты в ЕГРИП с ООО «А-Контент решения».

У проектов Aura7 и Ezochat действуют мобильные приложения, права на которые принадлежат IT-компании Iteora Media UG из Дюссельдорфа (Германия).

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.