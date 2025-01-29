Передвижной дизель-генератор передали из Коломны в Донецкую Народную Республику

Местное отделение Российского военно-исторического общества при поддержке МУП «Коломенский трамвай» отправили в Донецкую Народную Республику мощный передвижной дизель-генератор, который позволит обеспечить бесперебойной работой котельные, больницы и водозаборные узлы, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Машины с гумпомощью из Коломны в Горловку лично сопровождали председатель коломенского отделения РВИО, депутат Совета депутатов Городского округа Коломна Андрей Ваулин, а также директор МУП «Коломенский трамвай» Руслан Мосолов.

«Это не первый гуманитарный груз, который мы передаем на линию боевого соприкосновения. В прошлом году отправили штурмовым подразделениям военнослужащих СВО прицелы ночного видения, средства радиоэлектронной борьбы, медицинские препараты, экипировку для бойцов и многое другое. Такой большой энергетический объект — дизельный генератор — передаем впервые. Хочу выразить благодарность всем, кто откликнулся и помог подготовить груз к отправке», — отметил Андрей Ваулин.

За доставку гумпомощи отвечали водители МАП № 2 Коломны. А подготовили дизель-генератор к отправке специалисты предприятия «Коломенский трамвай».

«Прежде чем отправить дизель-генератор в Горловку, нужно было провести некоторые технические мероприятия — заменить масло, поменять фильтры, подготовить прицеп для транспортировки и прочее. Это моя первая поездка в зону боевых действий, и это большая ответственность», — рассказал директор МУП «Коломенский трамвай» Руслан Мосолов.

25 января вместе с заместителем начальника Управления Президента РФ по общественным проектам, заместителем председателя Российского военно-исторического общества Николаем Овсиенко коломенцы передали дизель-генератор представителям администрации городского округа Горловка.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, семьям участников СВО помогают волонтеры. Так как кроме различных мер поддержки (бесплатное питание, запись в секцию, школу, детсад, а еще выплат, получения удостоверения ветерана боевых действий), есть то, что не регламентируется нормативно-правовыми актами.

«Это берут на себя наши волонтеры и главы — например, отправить ребенка на дополнительное обследование. За каждой семьей у нас закреплены помощники, которые стараются решать все возникающие вопросы», — пояснил глава региона.