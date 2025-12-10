Передвижная выставка «Атлас тибетской медицины» открылась в Больших Вяземах

сегодня в 17:31

Передвижная выставка «Атлас тибетской медицины. Древние секреты долголетия» начала работу в усадьбе Большие Вяземы Одинцовского округа и будет открыта до 28 января 2026 года, сообщает пресс-служба администрации Одинцовского городского округа.

В Государственном историко-литературном музее-заповеднике А.С. Пушкина в Больших Вяземах открылась передвижная выставка «Атлас тибетской медицины. Древние секреты долголетия». В экспозиции представлены высокоточные копии 33 листов уникального Атласа из фондов Национального музея Республики Бурятия.

Атлас был создан бурятскими ламами в конце XIX — начале XX века и является единственной полной копией тибетского оригинала XVII века. На страницах экспозиции посетители могут ознакомиться с основами тибетской клинической медицины, врачебной этики и методами лечения, выполненными в традиционной буддийской технике тхангка.

Выставка будет работать до 28 января 2026 года. Дополнительная информация размещена в социальных сетях музея-заповедника. Возрастное ограничение: 0+.

