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Перед детской поликлиникой № 1 в Истре построили тротуар

Вместо старого разбитого тротуара у поликлиники № 1 в Истре появилась широкая, удобная, выложенная брусчаткой пешеходная дорожка, а также созданы удобные безбарьерные примыкания к входу в учреждение. Сам тротуар обустроен вдоль всего здания вплоть до пешеходного перехода через автомобильную дорогу, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Общая площадь выложенного брусчатого покрытия составляет 350 кв. метров.

Работы проводятся в соответствии с требованиями доступной среды для маломобильных граждан. По новому тротуару уже с комфортом передвигаются мамы с колясками и люди с ограниченными возможностями здоровья.

Также восстановлена подпорная стена у проезжей части дороги. На прошлой неделе подрядчик начал облагораживать внешний вид подпорной стенки декоративной облицовочной плиткой, общая площадь укладки — около 250 кв. метров.

На подходе к поликлинике со стороны парковки предусмотрено обустройство лестницы и пандуса. Работы будут завершены полностью до конца этого года.

Преобразования у детской поликлиники осуществляются по программе «Формирование современной комфортной городской среды».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.