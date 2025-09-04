Перечислены вопросы, которые работодатели не имеют права задавать на собеседовании

HR-директор логистического оператора NC Logistic Ирина Пак считает, что некоторые из вопросов, которые задают на собеседовании, могут быть неуместными, пишет «Газета. Ru» .

Так, рекрутер имеет право задавать вопросы, касающиеся исключительно опыта и профессиональной деятельности кандидата. Среди допустимых тем — успешно реализованные проекты, практические навыки, карьерные планы и профессиональные интересы.

«Вопросы о семейном положении, детях, здоровье или религиозных убеждениях относятся к личным аспектам жизни кандидата и не имеют прямого отношения к исполнению трудовых обязанностей. Эти темы регулируются статьями 64 и 86 Трудового кодекса РФ, запрещающими отказ в приеме на работу на основании указанных характеристик. Пример некорректного вопроса: «Планируете ли вы выходить замуж (или жениться) в ближайшее время?» — уточнила Ирина Пак.

Помимо этого, недопустимы прямые вопросы о возрасте, дате рождения или времени окончания учебного заведения. Нельзя интересоваться частотой заболеваний или наличием физических ограничений.

«Кандидат, столкнувшийся с некорректным вопросом, имеет право не отвечать, вежливо пояснив, что затронутая тема не относится к его профессиональным навыкам. Если отказ от ответа, на ваш взгляд, покажется рекрутеру подозрительным, дайте короткий и уклончивый ответ, не раскрывающий личной информации», - заключила эксперт.