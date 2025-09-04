Перечислены вопросы, которые работодатели не имеют права задавать на собеседовании
HR-директор логистического оператора NC Logistic Ирина Пак считает, что некоторые из вопросов, которые задают на собеседовании, могут быть неуместными, пишет «Газета. Ru».
Так, рекрутер имеет право задавать вопросы, касающиеся исключительно опыта и профессиональной деятельности кандидата. Среди допустимых тем — успешно реализованные проекты, практические навыки, карьерные планы и профессиональные интересы.
«Вопросы о семейном положении, детях, здоровье или религиозных убеждениях относятся к личным аспектам жизни кандидата и не имеют прямого отношения к исполнению трудовых обязанностей. Эти темы регулируются статьями 64 и 86 Трудового кодекса РФ, запрещающими отказ в приеме на работу на основании указанных характеристик. Пример некорректного вопроса: «Планируете ли вы выходить замуж (или жениться) в ближайшее время?» — уточнила Ирина Пак.
Помимо этого, недопустимы прямые вопросы о возрасте, дате рождения или времени окончания учебного заведения. Нельзя интересоваться частотой заболеваний или наличием физических ограничений.
«Кандидат, столкнувшийся с некорректным вопросом, имеет право не отвечать, вежливо пояснив, что затронутая тема не относится к его профессиональным навыкам. Если отказ от ответа, на ваш взгляд, покажется рекрутеру подозрительным, дайте короткий и уклончивый ответ, не раскрывающий личной информации», - заключила эксперт.