Пенсионеры РФ могут поучаствовать в конкурсе по изучению компьютерной грамотности

Проводится ХI Всероссийский конкурс личных достижений пенсионеров в изучении компьютерной грамотности «СПАСИБО ИНТЕРНЕТУ-2025», сообщает пресс-служба координационного центра реализации нацинтересов по развитию компьютерной и интернет грамотности граждан старшего поколения.

Конкурс проводится среди пенсионеров и граждан старшего возраста (50+), освоивших компьютерную грамотность.

От Подмосковья на конкурс поступила 221 работа. Конкурсные работы принимаются до 27 октября 2025 года, а итоги конкурса планируется подвести в декабре 2025 года.

По данным на 04 июля в конкурсе принимают участие пенсионеры из 57 регионов России. Самыми активными субъектами являются: Московская область, Оренбургская область, Санкт-Петербург, Сахалинская область, Республика Татарстан, Республика Крым, Иркутская область, Новосибирская область, Кемеровская область и Брянская область.

Все работы размещены на сайте: azbukainterneta.ru. По итогам конкурса определяются регионы, наиболее активно работающие с пенсионерами в теме обучения компьютерной грамотности. Данная номинация в конкурсе введена, как обратная связь с потребителями услуги по обучению компьютерной

грамотности.

Среди участников конкурса более 82% женщин. Средний возраст участников — 63,5 года. Самой старшей участнице 94 года, это — Житенева Валентина Евгеньевна из Сахалинской области. 54% участников имеют высшее образование. 78% осваивали компьютерную грамотность на курсах. Более 75% работ из малых городов и сельских территорий.

В рамках выполнения государственных задач по повышению качества жизни, обеспечении доступности информационных технологий и социальных IT-сервисов для граждан старшего поколения на конкурс приглашаются пенсионеры.

Конкурсные работы принимаются до 27 октября 2025 года. Информация и правила участие в конкурсе размещены на сайте azbukainterneta.ru в разделе «Конкурс». Конкурс проводится дистанционно. Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо заполнить форму заявку на сайте, приложив свою конкурсную работу — эссе (историю) в соответствии с номинациями конкурса и две фотографии с изображением автора работы.

Победители определяются в каждой номинации (по три призера в каждой). На заседании конкурсной комиссии коллегиально обсуждается каждый участник по каждой номинации.

В этом году осталась номинация для преподавателей — тех, кто обучает компьютерной грамотности старшее поколение.