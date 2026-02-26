Пенсионеры Подмосковья оформили онлайн более 3 тыс компенсаций

Неработающие пенсионеры старше 65 лет в Московской области более 3 тыс. раз подали онлайн-заявления на ежемесячную денежную компенсацию через региональный портал госуслуг, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Оформить выплату могут неработающие жители региона в возрасте 65 лет и старше с доходом менее 18 тыс. рублей. Обязательное условие — постоянное проживание в Московской области не менее 10 лет.

Получатель должен проживать один либо совместно с другими неработающими пенсионерами. В этом случае он вправе подать заявление на предоставление ежемесячной денежной компенсации в электронном виде.

Услуга «Предоставление ежемесячной денежной компенсации 65+» размещена на портале госуслуг Московской области в разделе «Гражданам» — «Поддержка» — «Пенсионерам». Заявку рассматривают в течение семи рабочих дней, после чего решение направляют в личный кабинет заявителя.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.