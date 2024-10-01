Пенсионеры Подмосковья автоматом получили увеличенную доплату к пенсии до 20 тыс руб

Жители Подмосковья старшего возраста могут оформить ежемесячную доплату к пенсии. Размер доплаты обычно зависит от разных факторов: размер пенсии, возраст пенсионера, а также проживание в регионе. Об этом сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

По решению губернатора размер одной из доплат увеличен до 20 тыс. рублей.

«Пенсионеры старше 65 лет, которые проживают в Подмосковье больше 10 лет одни или в семьи из пенсионеров, получают эту меру поддержки. Также мы сделали перерасчет с июля этого года и автоматически направили на счета наших жителей доплаты. Порядка 35 тыс. пенсионеров теперь ежемесячно будут получать доплату до 20 тыс. рублей», — сообщила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

В данной категории к членам семьи получателей относятся: родители, супруг или супруга, дети, братья и сестры.

«Всем получателям такой доплаты мы направили смс уведомление об увеличении ее размера», — дополнили в региональном Минсоцразвития.

Обычно доплата зачисляется не в один день с пенсией, а на несколько дней позже.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в «цифре», — уточнил Воробьев.