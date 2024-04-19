Пенсионеры из пансионата Зарайска осваивают выращивание растений

В рамках проекта «Гарденотерапия» пенсионеры из пансионата комплексного центра «Серебряно-Прудский» города Зарайска занимаются трудотерапией — выращиванием рассады для цветочных клумб пансионата. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

Гарденотерапия — это особое направление психосоциальной и трудовой реабилитации при помощи приобщения пожилых людей к работе с растениями. Практика показывает, что получатели социальных услуг «Пансионата 2» комплексного центра «Серебряно-Прудский» города Зарайск с удовольствием выращивают растения и ухаживают за ними. Особое эмоциональное настроение, связанное с выполнением необходимой работы, психически балансирует и успокаивает. Этот вид деятельности имеет ярко выраженную психотерапевтическую направленность, что позволяет использовать его при коррекции поведенческих и эмоциональных расстройств, в восстановительном периоде после перенесенных заболеваний, для улучшения психоэмоционального состояния людей с патологией тех или иных органов и систем.

Мероприятия гарденотерапии направлены на физическое развитие людей с ограниченными возможностями, и преследуют следующие цели:

развитие и улучшение основных моторных навыков — мышечной координации и тренировка неиспользованных мышц, хватательных навыков и гибкости пальцев;

увеличение пребывания на свежем воздухе при уходе за клумбами и огородом;

оздоровление растениями, выделяющие фитонциды (биологически активные вещества, выделяемые растениями в атмосферу, которые убивают патогенные микроорганизмы и оздоравливают воздушную среду);

получение восстановления и развития всех сенсорных каналов.

Получаемые результаты от занятий гарденотерапии:

эмоциональная готовность — восприимчивость к миру природы, эмоционально-положительное отношение к ее объектам;

деловая готовность – возможность реализовать свои знания в социально-бытовых ситуациях;

интеллектуальная готовность — определенный уровень информированности пожилых людей;

осознание себя как носителя экологической культуры.

Для людей с ограниченными возможностями участие в проекте «Гарденотерапия» — уникальная возможность для саморазвития и общения с миром живой природы. Работая с растениями, люди становятся более внимательными по отношению к окружающим, более доброжелательными, уравновешенными.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в «цифре», — уточнил Воробьев.