Пенсионеры из Орехово-Зуевского округа приняли участие в форуме активных долголетов

Участники проекта «Активное долголетие» из деревень Савинская и Губино Орехово-Зуевского округа приняли участие в форуме «Активное долголетие в Подмосковье», который прошел в Дмитрове, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

На мероприятии присутствовало более 250 жителей из разных округов региона в возрасте 60+.

Перед началом официальной части гости могли присоединиться к танцевальной программе и освоить элементы русских народных танцев: хоровода, кадрили и плясовой.

В рамках официальной части форума прошло торжественное награждение комплексных центров социального обслуживания Подмосковья. За активное участие в реализации проекта «Активное долголетие» диплом Московской областной Думы получил социальный центр «Орехово-Зуевский».

Гостей также ждали различные активности: скандинавская ходьба, йога, зумба, пленэр, степ-платформы и творческие мастер-классы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что доплаты для пенсии ввели в Подмосковье для того, чтобы оказать дополнительную помощь пенсионерам.

«Вместе с тем у нас есть одинокие пенсионеры, и мы здесь ввели доплату к пенсии для того, чтобы оказать отдельное внимание, отдельную заботу тем, кому нужна помощь», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.