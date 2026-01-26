Пенсионеры из Одинцовского округа оформили регистрацию в садовом доме с помощью БТИ

Семья пенсионеров из Одинцовского округа смогла признать свой садовый дом пригодным для проживания и оформить регистрацию по месту жительства после обследования специалистами БТИ, сообщает пресс-служба администрации Одинцовского городского округа.

Супруги Зайцевы из Одинцовского округа ранее использовали свой садовый дом в СНТ только летом. Недавно они решили проживать там круглый год и оформить регистрацию по месту жительства, чтобы иметь возможность получать медицинское обслуживание в ближайшей поликлинике.

Пенсионеры обратились в БТИ Московской области, где специалисты филиала провели обследование технического состояния дома. По итогам проверки было подготовлено заключение, подтверждающее соответствие здания требованиям надежности, безопасности, а также строительным, санитарным и противопожарным стандартам. Дом не превышает трех этажей, его площадь составляет 500 квадратных метров.

После получения заключения Зайцевы подали заявление в администрацию Одинцовского округа. Межведомственная комиссия провела выездное заседание, рассмотрела документы и признала дом пригодным для постоянного проживания. Благодаря этому пенсионеры смогли оформить регистрацию и прикрепиться к медицинскому учреждению.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.