Пенсионерка из Зарайска создает энциклопедию выпускников школы № 1

Пенсионерка Татьяна Орлова в Зарайске уже несколько лет собирает материалы для энциклопедии выпускников средней школы № 1 имени В. Н. Леонова. Проект охватит серебряных и золотых медалистов разных лет и будет передан школе для дальнейшего оформления, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Татьяна Георгиевна — выпускница этой школы. Работу над книгой она начала по предложению бывшего завуча Елены Петровой, которая выступила с инициативой собрать сведения обо всех медалистах.

«Я сразу поддержала эту инициативу. Это важно для нашей школы и для всех, кто в ней учился», — рассказала Орлова.

Она уточнила, что базовые списки выпускников предоставило учебное заведение, однако дальнейшие сведения ей приходится искать самостоятельно — через учителей, знакомых и общественные организации. По ее словам, чем старше выпускник, тем сложнее восстановить его биографию: кто-то переехал, кого-то уже нет в живых.

Работу несколько раз приходилось прерывать из‑за пандемии 2020 года и проблем со здоровьем. Сейчас все материалы хранятся в двух больших тетрадях. В дальнейшем их перепишут в чистовой вариант: одну книгу посвятят серебряным медалистам, другую — золотым.

«Скорее всего, энциклопедия будет в электронном формате. Я передам собранную информацию в школу, а они оформят ее в надлежащем виде. У сайта есть большое преимущество — энциклопедию можно будет дополнять», — отметила Орлова.

Она добавила, что рассчитывает на информационную поддержку и просит откликнуться всех, кто располагает сведениями о выпускниках.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил одну из старейших школ Химок — СОШ №8, которая носит имя своего первого директора Василия Ивановича Матвеева — ветерана Великой Отечественной войны. Учебное заведение открылось после капремонта и масштабной модернизации.

«В Подмосковье мы ежегодно строим много школ — сейчас более 30. Это и за бюджет, и на внебюджетные средства. А по президентской программе капитально ремонтируем 50—60 школ. И вот одна из них — СОШ №8. Хочу поблагодарить директора, учителей, всех, кто вовлечен в жизнь школы и те преобразования, которые мы видим. Благодаря вашему участию и неравнодушию сегодня — это, с одной стороны, комфортное современное пространство, а с другой — место, где берегут традиции», — отметил Воробьев.