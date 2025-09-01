Пенсионерка из Озер совершила прыжок с парашютом

В современном мире, где границы возможностей постоянно расширяются, особенно вдохновляющими становятся истории людей, которые не боятся бросать вызов собственным страхам и идти к своей мечте. Именно такая история произошла в Озерах, где участница клуба «Активное долголетие» Людмила Давыдова осуществила свою давнюю мечту — совершила прыжок с парашютом, сообщает пресс-служба Минсоцразвития региона.

«Когда я впервые подумала о прыжке с парашютом, внутри все замирало от страха. Но я решила: если не попробую сейчас, буду жалеть всю жизнь. И не зря!» — делится своими впечатлениями Людмила Михайловна.

Ее путь к мечте начался с преодоления внутренних барьеров. Страх и сомнения отступили перед желанием испытать нечто новое и незабываемое. Подготовка к прыжку была тщательной и основательной.

Перед тем как подняться в небо, Людмила Михайловна прошла полный курс подготовки:

Инструктаж от опытных специалистов.

Обучение технике поведения в воздухе.

Изучение всех правил безопасности.

Первый прыжок стал для Людмилы Михайловны настоящим калейдоскопом эмоций. В первые секунды свободного падения время словно остановилось. Невероятный прилив адреналина смешался с чувством абсолютной свободы. Ветер свистел в ушах, а земля внизу казалась игрушечной.

История Людмилы Давыдовой стала настоящим примером для других участников клуба «Активное долголетие». Ее поступок доказывает: возраст — это всего лишь число, когда речь идет о стремлении к новым вершинам. Главное — иметь желание и веру в себя.

Если вы хотите найти новых друзей, открыть в себе новые таланты и воплотить свои мечты в реальность, приглашаем вас в клуб «Активное долголетие» по адресу: г. Озеры, ул. Красные Озеры, дом № 31. Телефон: 8 (49-67) 02-38-15.

В Подмосковье 250 тыс. человек принимают участие в проекте губернатора Московской области Андрея Воробьева «Активное долголетие». Появляется все больше мест, где можно активно проводить свободное время.

«Приятно, что это движение у нас развивается во многом благодаря командам глав на местах. Именно там, когда приходят тренер, инструктор, человек, который может объединять старшее поколение, жизнь там кипит, и я лично слышал, и бывал. В центрах получают много положительных отзывов», — сказал Воробьев.