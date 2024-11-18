Пенсионерка из Люберец выиграла квартиру в Москве

В итоге победителем стала пенсионерка из Люберец Ольга Бондарева, которая приобрела в магазине компании кофемашину.

«Когда мне позвонили и сказали, что я выиграла квартиру, честно говоря, я сначала очень насторожилась и не поверила. Думала, что это шутка. Но все оказалось по-настоящему, и квартиру действительно выиграла я! Мне до сих пор трудно поверить в происходящее. Я благодарю М.Видео за такой неожиданный подарок судьбы!» — поделилась Ольга Бондарева.

Ранее квартиры в столице выиграли многодетный отец Владимир Кашин из Новосибирска и мать троих детей Тереза Кодзаева из Владикавказа.

Розыгрыш 11 квартир в течение 11 недель организован ритейлером в рамках Года семьи и продлится до конца текущего года. Для участия необходимо быть участником программы лояльности компании и совершить покупку на сумму от 5 тыс. рублей в магазинах сети или онлайн-каналах продаж.