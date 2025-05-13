Пенсионерам Жуковского рассказали о новых схемах телефонных мошенников

Пожилые люди находятся в группе риска: им труднее разобраться в современных технологиях, они чаще верят SMS и звонкам от мошенников

Сегодня помощник прокурора Жуковского Дарья Тихолаз рассказала участникам проекта губернатора «Активное долголетие» о двух схемах, которые чаще всего используют злоумышленники: пугают потерей денег на счету или угрожают безопасности близких.

«В таких случаях нужно прерывать разговор и самостоятельно перезванивать в банк или по номеру 112», — заявила она.

Также помощник прокурора рассказала, как безопасно пользоваться банковскими картами: не давать их третьим лицам и никому не сообщать пин-код карты.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.