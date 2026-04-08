Пенсионерам Ступина рассказали, как не попасться на уловки мошенников

В клубе «Активное долголетие» организовали встречу с заместителем прокурора города Александром Черниковым. Основной темой обсуждения стали самые распространенные угрозы — мошенничество по телефону и в интернете, сообщила пресс-служба подмосковной прокуратуры.

Злоумышленники постоянно придумывают все более изощренные методы: представляются сотрудниками банка, полиции, ФСБ или почты. Они запугивают «взломом счета», «подозрительными операциями» и под любым предлогом требуют немедленно сообщить код из СМС либо реквизиты карты.

Участникам встречи в очередной раз напомнили ключевое правило: ни в коем случае никому не называть коды, пароли и данные карты — будь то разговор по телефону или переписка. Если возникли хоть малейшие сомнения, лучше сразу прервать общение и не перезванивать по тому номеру, который продиктовал собеседник.

Особо было отмечено: настоящие работники банков и сотрудники правоохранительных органов никогда не просят перевести деньги «на безопасный счет» и не настаивают на проведении операций в спешке.

Если же стать жертвой обмана все-таки пришлось — необходимо незамедлительно обратиться в полицию: чем раньше поступит заявление, тем выше вероятность вернуть похищенные средства.