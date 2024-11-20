Пенсионерам Лобни расскажут о правилах бесконфликтного общения

В детской библиотеке городского округа Лобня 22 ноября состоится консультация для людей серебряного возраста на тему предотвращения конфликтов «Правила бесконфликтного общения», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Встреча пройдет с участием психолога Юлии Ивановой, которая расскажет слушателям, что такое конфликт, почему и зачем он возникает, а также как выйти из конфликтной ситуации с наименьшими потерями и наибольшей пользой.

Пенсионеры смогут узнать, насколько сложно прожить без конфликтов и какие стратегии помогут избежать напряженных ситуаций в повседневной жизни. Консультация будет полезна тем, кто стремится улучшить свои коммуникативные навыки и создать гармоничные отношения с окружающими.

Мероприятие пройдет 22 ноября по адресу: Циолковского, 3. Начало — в 15:00. Запись открыта по телефону: +7 (906) 782-60-63. Вход свободный (0+).

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