Пенсионерам грозит уголовная ответственность за сокрытие украинского ВНЖ

В Петропавловске-Камчатском возбуждены уголовные дела против двух российских пенсионеров, которые в течение нескольких лет скрывали от властей получение вида на жительство в Украине, сообщает «КоммерсантЪ» .

Как установило следствие, 66-летняя женщина оформила украинский ВНЖ еще в 2013 году, а 76-летний мужчина — в 2015 году, но ни один из них не сообщил об этом в российские государственные органы вплоть до июня 2025 года.

Уголовные дела возбуждены по статье 330.2 УК РФ, предусматривающей наказание в виде штрафа до 200 тысяч рублей или обязательных работ сроком до 400 часов.

Оперативное сопровождение расследования осуществляют сотрудники Пограничного управления ФСБ по Восточному арктическому округу.