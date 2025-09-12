Пенсионерам Балашихи рассказали, как противостоять мошенникам

В Балашихе состоялась специальная встреча, посвященная кибербезопасности, которая была организована для людей старшего возраста. Об этом сообщила пресс-служба подмосковной прокуратуры.

В микрорайоне Железнодорожный, на базе отделения «Активное долголетие», городской прокурор Дмитрий Девятко пообщался с пенсионерами.

В ходе беседы были разобраны современные мошеннические схемы и основы безопасного поведения в цифровом пространстве. Участникам встречи объяснили, как опознать опасный телефонный звонок, обезопасить личную информацию на сайте «Госуслуги» и избежать действий злоумышленников.

Отдельно обсудили тему социальных гарантий: обеспечение медикаментами, жилищно-коммунальные услуги и порядок оформления льгот. Все присутствующие получили на память брошюру с ключевыми рекомендациями по защите.

«Важно помнить: ни один официальный орган не будет запрашивать ваши пароли, коды из СМС или данные банковских карт по телефону. Никогда не сообщайте такую информацию и сразу прекращайте подобные разговоры. Ваша бдительность — главный щит от преступников», — подчеркнул прокурор.