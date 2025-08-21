Пенал-шаурма, бесконечный блокнот: что покупают школьники к 1 сентября 2025 года

Среди таких эксклюзивных товаров найден бесконечный блокнот. Известно, что у него листы со специальной пропиткой, а в комплекте специальные ручки. На первый взгляд чернила настоящие, но на самом деле при нагревании или контакте с водой они растворяются. Так, если протереть лист салфеткой или нагреть феном, все чернила исчезнут.

Другой необычной находкой является электроластик. Данный прибор внешне напоминает толстую ручку, однако вместе стержня у нее на конце кусок резинки. При нажатии на кнопку ластик начинает крутить и стирать самостоятельно.

Также в этом сезоне наблюдается изменение тренда на пеналы. В прошлом году среди школьников были популярны плюшевые пеналы-капибары и гуси с молнией. Сейчас маркетплейсы пестрят школьными пеналами шаурма и рыба. Пенал «шаурма» сшит очень реалистично, пропечатан лаваш, «рыба» по качеству тоже не хуже. Отмечается, что в основном такие пеналы популярны среди учащихся средних классов.